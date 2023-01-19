لبيان مدى وجود شبهة جنائية..تحقيقات موسعة في العثور على فتاة مشنوقة بأطفيح

تجري النيابة العامة بالصف تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بمدينة اطفيح.

وطلب مدير نيابة الصف ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وبيان اسباب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستدعت النيابة اسرة المتوفاة لسماع اقوالهم حول الواقعة ودوافعها لانهاء حياتها.

وانهت فتاة حياتها شنقا داخل منزلها بأطفيح حيث عثرت عليها معلقة بسقف غرفتها.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة أشارة من غرفة النجدة بالعثور على جثة فتاة عمرها 18 عامًا داخل منزلها بمنطقة أطفيح.

وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها شنقا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

وعقب معاينة الشقة، تم التأكد من سلامة جميع منافذها وعدم وجود أي أعمال عنف، أو بعثرة في محتويات الشقة، وجارٍ مناقشة أسرتها للوقوف على مُلابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.