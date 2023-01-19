عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل دوشة.. موظف يهشم رأس تلميذ داخل معهد أزهري بالبدرشين

صدى البلد

باشرت نيابة جنوب الجيزة، تحقيقات موسعة مع موظف بإحدى الشركات، لاتهامه بالتسبب في إصابة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في البدرشين، بجرح في رأسه، نتيجة إلقاء حجر عليه أثناء تواجده بالمعهد. 

 

وقالت أسرة التلميذ "عبد الرحمن" 10 أعوام، أن الموظف قام بإلقاء حجر على الطالب الأزهري أثناء أداء الامتحان، وذلك بسبب إيقاف الإزعاج الصادر من التلاميذ في المعهد. 

 

  واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لمحاولته إيقاف الإزعاج الصادر من التلاميذ في المعهد الملاصق لمسكنه قائلا: "الولد كان عامل دوشة". 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض تلميذ لاعتداء بحجر وإصابته برأسه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

 

وذكر أفراد أسرة المصاب، أنه تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في قرية بالبدرشين، وأثناء تواجده بالمعهد لأداء الامتحان، ألقى عليه موظف مسكنه مجاور للمعهد حجرا أصابه برأسه.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس موظف، 15يوما على ذمة التحقيقات،  لاتهامه بالتسبب في إصابة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في البدرشين، بكسر في الجمجمة.

 

موظف معهد أزهرى البدرشين تلميذ نيابة جنوب الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

شارك في عدد من التدريبات..السيسى يتفقد الكلية الحربية ويدير حوارا مع الطلاب

بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

موضوعات متعلقة

فتاة تنهي حياتها شنقا داخل غرفتها في أطفيح

قتيلان بالمغارة.. تفاصيل العثور على جثتين في المنطقة الجبلية بالصف

لو مبلغتش حقك هيضيع.. سر 3 إجراءات جنائية حول جرائم التهديد بالفضيحة

مصرع شاب تحت قطار الصعيد في العياط

بينهم طفلان.. إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشيخ زايد

تحريض على الفجور.. قرار عاجل من النيابة ضد زوجي سيدتي الصف

رذيلة وسط المزارع.. اعترافات الزوجة الخائنة بعد قتل زوجها بمساعدة عشيقها في أطفيح

شهداء لقمة العيش.. قصة 3 أشقاء دهستهم سيارة نقل اعلى دائري الهرم.. صور

ترشيحاتنا

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

شارك في عدد من التدريبات..السيسى يتفقد الكلية الحربية ويدير حوارا مع الطلاب

بعد دخول حوالي مليار دولار بأسبوع|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

إسكان البرلمان: عرض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء بجلسة 29 يناير

بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

تعرف على سعر الدولار العالمي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها للجدل بالجواز بدون مأذون.. رحمة رياض فستانها يضعها في مأزق

بجنيه فقط.. مكون يوضع على الرمان لزيادة القدرة بالعلاقة الزوجية

65 ألف زائر بـ10 أيام.. مكاسب أكبر سفينة كتب بالعالم في بورسعيد

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. بأسهل الخطوات

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ