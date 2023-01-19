عامل دوشة.. موظف يهشم رأس تلميذ داخل معهد أزهري بالبدرشين

باشرت نيابة جنوب الجيزة، تحقيقات موسعة مع موظف بإحدى الشركات، لاتهامه بالتسبب في إصابة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في البدرشين، بجرح في رأسه، نتيجة إلقاء حجر عليه أثناء تواجده بالمعهد.

وقالت أسرة التلميذ "عبد الرحمن" 10 أعوام، أن الموظف قام بإلقاء حجر على الطالب الأزهري أثناء أداء الامتحان، وذلك بسبب إيقاف الإزعاج الصادر من التلاميذ في المعهد.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لمحاولته إيقاف الإزعاج الصادر من التلاميذ في المعهد الملاصق لمسكنه قائلا: "الولد كان عامل دوشة".

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض تلميذ لاعتداء بحجر وإصابته برأسه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر أفراد أسرة المصاب، أنه تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في قرية بالبدرشين، وأثناء تواجده بالمعهد لأداء الامتحان، ألقى عليه موظف مسكنه مجاور للمعهد حجرا أصابه برأسه.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس موظف، 15يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في إصابة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في البدرشين، بكسر في الجمجمة.