عاجل | محامي بالفيفا يكشف مصير أزمة كهربا

كشف مارك كافيليرو ، المحامي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، عن مصير أزمة اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) نجم الفريق الأحمر الحالي.

وقال المحامي كافيليرو عبر تصريحات خاصة لـ(الريمونتادا) بقناة المحور):" وفقاً للبند الثاني للمادة 24 من لوائح الاتحاد الدولي (فيفا) فإن الحد الأقصى لإيقاف اللاعب 6 أشهر وبمجرد انتهاء العقوبة يحق له اللعب مرة أخرى في اللقاءات الرسمية".

وأضاف:" إذا لم يسدد كهربا الغرامة فيحق للزمالك المطالبة بفرض عقوبة ضد اللاعب.. وأعتقد أن هناك جلسة يوم 2 فبراير المقبل لمناقشة الأمر".

وتابع:" في المستقبل القريب ، إذا لم يسدد اللاعب الغرامة بالكامل فستقوم لجنة الانضباط بالفيفا بتغريم اللاعب ومنحه 30 يوماً لسداد الغرامة وفي حالة عدم امتثاله سيتم منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم".

