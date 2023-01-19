ذكرى وفاة وحيد سيف.. محطات في حياته وتفاصيل زيجاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل وحيد سيف، الذي ولد في 20 مارس 1939، في الإسكندرية، وحصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة الإسكندرية، وأثناء دراسته بالجامعة.

قدم العديد من الأعمال العالمية على مسرح الجامعة؛ مثل شكسبير، حسن ومرقص، كوهين، وبدأ احتراف الفن عندما جاء إلى القاهرة في عام 1968، مع مسرح الريحاني، حيث قدم مسرحية إنهم يدخلون الجنة.

شارك وحيد سيف، خلال مسيرته الفنية في العديد من المسلسلات الناجحة منها؛ المال والبنون، رحلة أبو العلا البشري، عائلة مجنونة جدا، ومسلسل ست كوم، زيزو 900، والذي قدمه عام 2009.

أما في السينما فكانت أبرز مشاركاته في أفلام، خلي بالك من جيرانك، ليلة بكى فيها القمر، الكرنك، غريب في بيتي، الشاويش حسن، ومضى العمر، محامي خلع، سيد العاطفي، عايز حقي.

وكان للمسرح نصيب كبير في مسيرة وحيد سيف الفنية؛ حيث قدم العديد من المسرحيات الناجحة منها: ربنا يخلي جمعة، قشطة وعسل، شعبان فوق البركان، شارع محمد علي، أنا عايزة مليونير

وتزوج وحيد سيف، 3 مرات، الأولى من الفنانة ألفت سكر، واستمرت الزيجة فترة طويلة إلى أن انفصلا، والزيجة الثانية كانت من خارج الوسط الفني، والثالثة كانت من صحفية لبنانية، ونتج عن هذه الزيجات أربع أبناء “إيناس، إيمان، ناصر، أشرف”.