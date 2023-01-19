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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصممة أزياء روسية تكشف عن طريقة ارتداء كوتشي مع فستان 2023

طريقة ارتداء كوتشي
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023

 قدمت مصممة الأزياء الروسية فيرا زولوتاريفا طريقة ارتداء كوتشي مع فستان فى عام 2023.

وذكرت "زولوتاريفا"، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقاطا محددة تتمثل فيما يلي:

طريقة ارتداء كوتشي مع فستان 2023

1- من الخطأ ارتداء كوتشي فلات بدون كعب مع فستان لأنه أصبح Old Fashion موضة قديمة Antitrend.
2- الآن يجب ارتداء كوتشي Sport Chic تريندي، وليس كوتشي Sport عاديا Unisex.
3- يجب أن يكون كوتشي بكعب حتى تكون طريقة المشي حريمي رشيقة وليست رياضية رجالي.
4- ألوانه وأشكاله يجب أن تكون Trendy مثل الصور Baroque Style أو غيرها.
5- يمكن لبسه مع فستان Trendy كاجوال أو سواريه.
6- لون الشنطة أو شكلها غير مرتبط به، لكنها يجب أن تكون Trendy أيضا.

وأوضحت أن ارتداء الكعب هو أكثر ما يميز مظهر المرأة عن الرجل، فبالكعب تكون المرأة رشيقة وتكون خطوتها أشبه بخطوة الغزال.

وأكدت أنه من المعروف أن ارتداء الكعب متعب، لكن بارتداء الكوتشي ذي الكعب يكون الأمر أقل تعبا.

وذكرت مصممة الأزياء أن الروسيات لديهن مقولة "إنتي لابسة كعب، إنتي امرأة جميلة.. إنتي من غير كعب، إنتي امرأة سعيدة".

طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
طريقة ارتداء كوتشي على فستان 2023
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