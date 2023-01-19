ابتكار بحثي جديد يعيد الشباب ويحد من أمراض الشيخوخة

يا ليت الشباب يعود يوما.. جملة نتمناها أن تكون واقعا قريبا في خطوة طال انتظارها نحو شباب دائم؛ وفي مجال عكس الشيخوخة حقق علماء من بوسطن على فئران تجارب في عملية وذلك لاستخدام تقنيات التجديد للخلايا على الفئران و استطاعوا إعادة البصر لفئران عجوز عمياء كما دفعوها لتطوير ادمغة أكثر ذكاء وشبابا وبنت انسجة عضليه وكلى اكثر صحة وشبابا.

عرضت قناة العربية الإخبارية .مجموعة من التجارب التي نشرت في المجلة ان الشيخوخه عملية قابلة للعكس ويمكن دفعها للأمام او الخلف حسب الرغبة وحسب الباحثين ان أجسامنا تحتوي على نسبه احتياطية من الشباب ويمكن تحفيزها عبر التشتت والأهم من كل ذلك ان هذه التقنية تحد من أمراض الشيخوخة مثل القلب والزهايمر.

وتمكن العلماء من تجديد عمر الخلايا بالمخ والعضلات والكلى لدى الفئران وابتكر "ديفيد سينكلر "خبير مكافحة الشيخوخة واستاذ علم الوراثة مزيجا تم حقنه في الخلايا التالفة في عيون الفئران العمياء وتم اخفائها بالمضادات الحيوية والنتائج كانت مذهلة فقد استعادت الفئران معظم بصرها وبعد ذلك يتم تجديد لخلايا الدماغ والعضلات والكلى وأعادها لمستويات اصغر بكثير.

واليوم يحاول فريق البحث لإيجاد طريقة للتبديل الجيني المتساوي لكل خلية وبالتالي تجديد شباب الفأر بأكمله وقد تمر عقود قبل ان تتم اي تجارب اكلينيكيا لمكافحة الشيخوخة على البشر ويتم توسيعها للحجم المطلوب للموافقة الفيدرالية.