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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ده شرفنا وعرضنا يا بيه

غسلنا عارنا.. قرار عاجل بحق المتهمين بقتل شقيقتيهما بسبب الدعارة في الصف

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس عاملين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل شقيقتيهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد. 

وخلال الجلسة واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما فاعترفا بقتل أختيهما ثأرا لشرفهما مرددين: "ده شرفنا وعرضنا يا بيه" 

وأجرت نيابة الصف تحقيقات موسعة في قتل عاملين لشقيقتيهما خنقا بعد احتجاز وتعذيب استمر أسبوعا بسبب سوء سلوكهما. 

وكشفت تحقيقات مدير نيابة الصف عن أن المجني عليهما متزوجتان وأن شقيقيهما علمًا بسوء سلوكهما من تداول سيرتهما على ألسن أهل البلدة، رغم زواجهما فقاما باستدراجهما إلى منزل العائلة واحتجزاهما لمدة أسبوع قاما خلاله بتعذيبهما والتعدي عليهما بالضرب حتى تخلصا منهما خنقا. 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي عن قتل «أ. أ» سائق 34 سنة ومقيم بعرب الشرفا، وشقيقه «م. أ» سائق 20 سنة شقيقتيهما، على الفور انتقل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث، والقوة المرافقة لهما، وبالفحص وإجراء مناظرة الجثتين تبين وجودهما بغرفة في طابق أرضي وتم نقل الجثتين للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب سوء سلوك الفتاتين وأنهما قاما باصطحابهما من منزلهما إلى العقار محل الواقعة منذ أسبوع. 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا من شقيقتيهما انتقاما لشرفهما قائلين: "غسلنا عارنا دول حطوا راسنا في الطين وسط الناس وأهل البلد". 

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

جريمة شرف قتل شقيقتيهما الدعارة الصف قتل قاضي المعارضات

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