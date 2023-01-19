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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فلسطين يهنئ عميد الأسرى بتحريره من سجون الاحتلال

محمود عباس
محمود عباس

  هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، المناضل الوطني ماهر يونس، بالإفراج عنه من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن الرئيس الفلسطيني - في بيان اليوم - صمود المناضل ماهر يونس في معتقلات الاحتلال، حيث أمضى 40 عاما من عمره في المعتقلات، وبات رمزا من رموز الشعب الفلسطيني ومن أحرار العالم.
وأكد أن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره، وملف الأسرى سيبقى على رأس أولوية القيادة والشعب، وسيتم بذل كل الجهود لإطلاق سراحه جميع الأسرى من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، المناضل ماهر يونس (65 عاما)، في وقت سابق اليوم، بعد أربعة عقود من الأسر.

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