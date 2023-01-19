أحمد فتوح يرفض التصالح مع مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي والزمالك|فيديوجراف

"حسبي الله في من تجاوز في حقنا".. هكذا تحدث اللاعب أحمد فتوح قبل مباراة الأهلي والزمالك، بعد أزمة التشهير به مؤخرًا على لسان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي اتهمه على الهواء بتعاطي الحشيش.

أزمة أحمد فتوح ومرتضى منصور

الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، قال إن مباراة الأهلي والزمالك ستكون صعبة، لأن الفريق الأبيض يعيش في فترة صعبة بسبب الأزمات التي أصبحت تحيط به مؤخرًا.

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بليغ أضاف لبرنامج "بوكس تو بوكس" أن" نادي الزمالك يقود نفسه للهزيمة في ظل الأزمات المصنوعة مؤخرًا، وآخرها أزمة اللاعب أحمد فتوح الذي وصل إلى حالة نفسية سيئة، بعدما تم التشهير به وأصبح من حقه فسخ عقده".

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