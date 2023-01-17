1000 مفرج عنهم بقضايا رأي.. أبرز تصريحات طارق الخولي عن لجنة العفو |فيديوجراف

لجنة العفو الرئاسي ومستجدات الإفراج عن المحبوسين.. هذا ما تناوله النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة العفو الرئاسي، الذي أكد لجنة العفو لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي أو يهدد حياة المصريين.

تصريحات طارق الخولي

طارق الخولى قال في اتصال هاتفي لبرنامج "في المساء مع قصواء"، على شاشة "سي بي سي" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إنه في لجنة العفو الرئاسي يجري التأكد من عدم انتماء الحالات المفرج عنها إلى أي تنظيمات إرهابية، وعدم مشاركتها في أي أعمال عنف، ومن تتوفر فيه هذه المعايير يكون ضمن الحالات المرسلة إلى مؤسسة الرئاسة.

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وللمزيد حول تصريحات طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وحديثه عن مستجدات الحوار الوطني وموقف الإفراج عن المحبوسين شاهد الفيديوجراف التالي: