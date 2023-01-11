«خناقة على الرجالة والستات».. ياسمين عز ورضوى الشربيني تحولان صفحة مايا مرسي لمعركة "فيديوجراف"

أزمة برنامج ياسمين عز .. لاقى الهجوم الذي شنته الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على الإعلامية التي لم تسمها، والتي أكدت التعليقات والردود عليها أنها الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "بين الناس" على قناة MBC مصر، تأييدًا واسعًا داخل الأوساط السياسية.

تصريحات مايا مرسي عن برنامج ياسمين عز

سياسيون كثر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيون أعربوا عن تأييدهم مطالب رئيسة المجلس القومي للمرأة بوقف برنامج ياسمين عز الذي يتعمد إهانة المرأة المصرية.

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