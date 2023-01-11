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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

«خناقة على الرجالة والستات».. ياسمين عز ورضوى الشربيني تحولان صفحة مايا مرسي لمعركة "فيديوجراف"

رضوى الشربيني وياسمين
رضوى الشربيني وياسمين عز

أزمة برنامج ياسمين عز .. لاقى الهجوم الذي شنته الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على الإعلامية التي لم تسمها، والتي أكدت التعليقات والردود عليها أنها الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "بين الناس" على قناة MBC مصر، تأييدًا واسعًا داخل الأوساط السياسية.

 

تصريحات مايا مرسي عن برنامج ياسمين عز

سياسيون كثر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيون أعربوا عن تأييدهم مطالب رئيسة المجلس القومي للمرأة بوقف برنامج ياسمين عز الذي يتعمد إهانة المرأة المصرية.

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للمزيد حول تصريحات مايا مرسي بشأن برنامج ياسمين عز وما علاقة رضوى الشربيني بالأمر شاهد الفيديوجراف التالي: 

ياسمين عز رضوي الشربيني مايا مرسي برنامج ياسمين عز تصريحات مايا مرسي

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