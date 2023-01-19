ديسمبر الماضي.. الكشف على 11 ألف حالة خلال 6 قوافل طبية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "وذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بهدف الوصول لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بقرى ( بنى سالم بديرمواس ودمشاو هاشم بمركز المنيا وبلة المستجدة وصندفا بمركز بنى مزار والاسماعيلية بالمنيا وشيبة بمركز ابوقرقاص ) على مدار شهر ديسمبر الماضى.

موضحا ً انه تم توقيع الكشف الطبى على 11 ألف و 309 حالة فى تخصصات مختلفة من خلال نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات .

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا انه تم إجراء 976 تحاليل مختلفة وموجات صوتيه لعدد 143 حالة واشعة سينية ل 36 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 674 متردد ، وتحويل للمستشفى 162حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 703 متردداً .