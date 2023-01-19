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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، كلا من الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث تصادم سيارة ميني باص على طريق المطرية بورسعيد.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الحادثة أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفي 30 يونيو ومستشفي السلام بمحافظة بورسعيد.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والصحة بالدقهلية، بالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التضامن والصحة بمحافظة بورسعيد، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وصرف المساعدات المالية لهم ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول.
وأكد علي أن المحافظة بكامل اجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التضامن الاجتماعي حادث تصادم مؤسسات المجتمع المدني زارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن

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