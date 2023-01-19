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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ختام خليجي 25 بالبصرة.. أحلام تحيى حفلا غنائيا في موسم الرياض

المطربة أحلام
المطربة أحلام

تستعد المطربة أحلام لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم 26  من شهر يناير الحالي.

ويعتبر هذا الحفل هو الثاني لأحلام هذا الشهر، بعد حفلها بالبصرة والذى من المفترض أن تحييه بجانب ماجد المهندس ضمن فعاليات الحفل ختام خليجي 25.

 

وأعلنت الشركة المنظمة عن بدء طرح تذاكر الحفل ابتداء من مساء غدا الجمعة بأكثر من فئة، ويقوم بقيادة الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.
 

أحلام تهاجم جورجينا


هاجمت الفنانة  أحلام الشامسي العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغز صديقة اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وعلقت أحلام  على منشور لـ جورجينا  على انستجرام قائلة :"مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

واستمرت أحلام بكتابة التعليقات على منشور جورجينا رودريغز قائلة :" وحتى شنطتها وفرواتها نفسي شي غريب”. 

سعر إطلالة أحلام فى أحدث ظهور 

وحملت إطلالة أحلام في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Alexander mcqueen، بلغ سعر البنطلون 1,570 دولار أمريكي ما يقرب م 40 ألف جنيه مصري، أما الجاكيت 4,975 دولار ما يعادل 125 ألف جنيه. 

وانتعلت أحلام حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

سعودى أيدول

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ، فيديو للفنانة أحلام من كواليس برنامجها الجديد سعودي ايدول ، والذى تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم مع كل من أصالة وماجد المهندس وأصيل أبو بكر .

وظهرت أحلام فى الفيديو الذي وهي منفعله ، وتتقول بصوت عالي : مش عايزة أسمع صوت فى الاستديو خلاص .

تفاصيل برنامج سعودي أيدول 

وكان تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن تعاون فني جديد بين هيئة الترفية ومجموعة MBC، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”. 

وكتب آل الشيخ: "سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول مع الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس في لجنة التحكيم يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022".

 بيجاما أحلام فى كواليس سعودي أيدول

ونشرت أحلام مجموعة من الصور لها أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج وظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ترتدى ملابس أشبه بالبيجاما وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أكدوا تميز إطلالتها خاصة وانها ظهرت بملامح شبابية وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها.

موسم الرياض بالسعودية احلام المطربة أحلام موسم الرياض

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