أعرب ضيف على التليفزيون الرسمي الروسي عن رأي لم يسمع به في كثير من الأحيان على موجات الأثير في بلاده حيث انتقد غزو موسكو لـ أوكرانيا ووصفه بأنه يقود روسيا إلى "طريق مسدود".

وناقش برنامج علي قناة “NTV” آخر التطورات في أوكرانيا، حيث قام أنطون جيراشينكو مستشار الشؤون الداخلية الأوكراني بتغريد مقطع منه.

وحدد البرنامج عنوان الموضوع بـ”شتاء القلق" الذي ناقش فيه الضيوف ما إذا كانت كييف تستعد للهجوم، وما إذا كانت الخدمة العسكرية يجب أن تكون إلزامية للمسؤولين الروس ومصير نواب الدوما على خط المواجهة.

ثم أعطى بوريس ناديجدين، وهو سياسي معارض ونائب بلدية موسكو الذي عارض غزو أوكرانيا، موقفه.

وقال ناديجدين: "من المؤكد أن الشجاعة الشخصية والبطولة التي أظهرها النواب الروس والضباط العسكريون لا تبرر إطلاقا حقيقة أن العملية العسكرية الخاصة كانت خطأ كارثيا وأنها حالة لا معنى لها تقود البلاد إلى طريق مسدود".

ووصف الرسم الذي يظهر على الشاشة ناديجدين كرئيس لمعهد المشروعات والتشريعات الإقليمية.

وقال ناديجدين، إنه على الرغم من وجود "شجاعة" ظاهرة "في المقدمة، فإن القصة الأخرى هي الخطأ الكارثي الذي ارتكبته القيادة السياسية".