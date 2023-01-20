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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : تقليص نفقاتك الباهظة

برج الحوت
برج الحوت

يعامل رجل برج الحوت شريكة حياته بالحنان والاحترام وعلى استعداد الدخول في أي مغامرة جديدة، طالما أنه يُسمح له أن يكون على ما هو عليه، ولكن إذا بدأ يشعر بالضغط والإجبار على أي شيء على الإطلاق، فسيشعر بالحاجة إلى الهروب وإنشاء مواعيد رائعة لشخص آخر. 

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، من المرجح أن تؤتي روتينك المخطط جيدًا وأنظمتك الغذائية الصحية ثمارها، قد تواجه صحتك لتكون في ازدهارها، أنت في مكان أفضل حيث تتعلم كيفية التعامل مع التوتر ومتاعب الحياة اليومية، قد تضطر إلى تقليص نفقاتك الباهظة قليلاً إذا كنت تريد توفير بعض المال، يمكنك تركيز طاقتك على بناء مصادر متعددة للدخل.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

من المحتمل أن تشعر بقليل من العاطفة اليوم، دع تعبيرك الفني يخرج من خلال الرقص أو الغناء أو الرسم أو أي أنشطة إبداعية أخرى، يمكن لممارسة اليوجا أن تحافظ على مشاعرك المحتدمة تحت السيطرة.

‏توقعات برج الحوت مهنيا

يمكن التعرف على مواهبك في بعض المهام، قد يشهد عيارك الحقيقي خلال هذه الفترة وأنت تسعى جاهدة لتقديم الأفضل.

توقعات برج الحوت عاطفيا

إنه وقت مناسب للبدء من جديد وحل جميع النزاعات. تذكر ، لا يوجد صراع أكبر من حبك. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

حاول الإبحار خلال هذه الفترة دون أي مواقف غير متوقعة، تجنب الاستثمار في أي صفقات أو معاملات سطحية، حاول تقليل نفقاتك قليلاً لتأمين مستقبلك.

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