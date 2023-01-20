عزيز الأحمد.. حقيقة زواج القزم السعودي من مريم كوكي

حالة من الحزن سيطرت على رواد السوشيال ميديا خاصة بالسعودية بعد وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد، الشهير بـ «عزيز القزم» مساء أمس الخميس، وبحث الكثير من متابعيه عن ابرز المعلومات عنه.

وتصدر القزم السعودي مؤشرات البحث جوجل بعد وفاته، بسبب مرضه وثروته وجنسيته وزوجته.

عزيز الأحمد ومريم كوكي

زوجة عزيز الأحمد

زوجة عزيز الأحمد من أبرز ما يبحث عنه رواد السوشيال ميديا على مؤشر البحث جوجل وصفحات الفيسبوك، بعد وفاته.

وبالبحث وجد مجموعة فيديوهات على صفحته الشخصية انستجرام، مع فتاة تدعى مريم كوكي، وبينهما مفاجآت رومانسية، وفيديو اخر يوضح حملها في طفل منه، وفيديو آخر وهو يحمل طفلاً رضيعا داخل المستشفى.

ولكن تداول عدد من رواد السوشيال ميديا بعد وفاته أنه لم يتزوج، بينما مريم كوكي هي واحده من فريق عمل الفيديوهات والمحتوى الذي كان يقدمه القزم السعودي.

مريم كوكي وعزيز القزم

جنسية عزيز القزم

كما جنسية عزيز القزم أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، هل هو سعودي ام سوري، وتبين أن نشأته ترجع إلى السعودية ولكن والده من اصل سوري.

سبب وفاة عزيز الأحمد

توفى عزيز الأحمد أمس الخميس عن عمر يناهز 27 عام، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته الغدة النخامية التي تنتج القليل جدًا من هرمون النمو، لعيوب وراثية.