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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

ياسمين عز
ياسمين عز

تداول رواد السوشيال ميديا صورة لرسمة وردة على ورقة بيضاء، ويتضمن داخلها بعض صفات الزوج، وهي نفس الطريقة التي أوصت بها الإعلامية ياسمين عز الزوجات للتعامل مع زوجها.

وتضمنت الرسمة، صفات الزواج التي أوصت بها وهي عطوف وكريم وحبوب وطيوب، وقامت بالامضاء على الصورة إلى زوجي المثالي الخيالي «اوستاذ محمد».

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وعلق الزوج: راجع من الشغل لقيت مراتي كاتبالي دي وبتضحك، هي دي تعويذة؟

وانهالت التعليقات على الصورة بعد مشاركه الزوج على صفحته الشخصية، «وصايا الاستاذة ياسمين عز، نسيت تكتب الفرعون، يا ترى صوتها شتوي ولا صيفي».

وكانت اثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل في إحدى الحلقات، برسمة وردة على ورقة من الكشكول، قائلة « هعلمك تعملي ايه لجوزك لما يرجع البيت، تجيبي ورقه بيضاء وترسمي عليها ورده السعادة الزوجية وتكتبي عليها صفاته الايجابيه، وتمضي باسمك على اليمين، وتمضي بالاستاذ واسم الزواج في نهاية فرع الوردة من الأسفل ».
 

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