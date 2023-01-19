وائل جسار يحيي حفل عيد الحب في لبنان

أعلن الفنان وائل جسار عن استعداده لإحياء حفل عيد الحب يوم 11 من شهر فبراير القادم بلبنان بمشاركة المطرب وديع الشيخ.



وبدأ جسار الترويج للحفل على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر البوستر الدعائى للحفل، معلنا عن إقامته داخل كازينو لبنان.



حفل وائل جسار فى أبو ظبي



يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفل غنائى مساء غد الجمعة ، وذلك داخل فندق باب القصر بإمارة أبو ظبي بالإمارات.



ومن المفترض أن يعود وائل جسار من أبو ظبي عقب هذا الحفل متوجها إلى لبنان استعدادا لحفله المنتظر يوم 25 من نفس الشهر والذي يشاركه فيه الغناء المطرب آدم.



وائل جسار يعبر عن حبه لمصر



وأعرب وائل جسار عن حبه الشديد لمصر وشعبها، قائلًا: “ أنا حبي لمصر وشعبها لا يوصف ومش كلام في الهوا لأ”، متابعًا أن حبه لمصر منذ صغره وأنه تربى على المسلسلات والأفلام والأغاني المصرية.



وائل جسار يقدم واجب العزاء لجورج وسوف فى وفاة ابنه

وتحدث وائل جسار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” والمُذاع عبر فضائية “سي بي سي” عن حالة الفنان الكبير جورج وسوف بعد وفاة ابنه الأكبر وديع، قائلًا:" أتقدم بأحر التعازي لسلطان الطرب وعائلته الكريمة في هذا المصاب الأليم.. الموضوع كان صدمة كبيرة لكل الناس ومحدش كان مصدق اللي حصل".



وتابع :"انا لما كنت بعزيه قلتله احنا جنبك وبنحبك .. وقالي والله العظيم يا وائل الموضوع كسرني لأنه مكنش مجرد ابني ده كان رفيق دربي".

