أشرف العربي: لا ضرر من مراجعة الخطط الزمنية للمشروعات القومية.. فيديو

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن هناك العديد من المشروعات القومية تتم على أرض مصر، لافتا إلى أن هذا يتم تنفيذه وفقا لرؤية 2030.



وأضاف العربي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا ضرر إطلاقا من مراجعة الخطط الزمنية للمشروعات القومية في إطار ما يستجد من ظروف اقتصادية حول العالم مثل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعدم موجود مؤشرات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي، موضحا أن أفضل استثمار هو الاستثمار في البشر.



وأوضح العربي، أن من أهم بنود الحوار الوطني هو فكرة إعادة ترتيب الأولويات وفقا لما يستجد، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن نلغي مشروعات قومية تهدف لتنمية الدولة، قائلا: «يمكننا مراجعة الخطط الزمنية للتنفيذ، أو تغيير أسلوب التمويل والشراكات مع القطاعات».



وشدد رئيس معهد التخطيط القومي، على أهمية دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في التنمية، مؤكدا أهمية أن تتسم الخطط المستقبلية بالطموح والواقعية.



وأشار العربي، إلى أن مشروع حياة كريمة، مشروع يؤدي كل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، بمختلف المناحي الحياتية.

مؤسس معهد التخطيط القومي



وأوضح أن التخطيط الجيد هو أساس النجاح، موضحا أن معهد التخطيط القومي، هو بيت خبرة، قائلا: «لدينا في معهد التخطيط عدة أنشطة منها التدريب، والتعليم، والاستشارات، والبحوث، والمعهد به أكثر من 120 عضو هيئة علمية وعلمية معاونة من مختلف التخصصات ليست فقط الاقتصادية».

وأوضح أن إبراهيم حلمي عبدالرحمن مؤسس معهد التخطيط القومي ورائد التخطيط في مصر، هو في الأساس متخرج من كلية العلوم قسم فيزياء، قائلا: «جزء كبير من عمل التخطيط يعتمد على الدراسات المستقبلية».

