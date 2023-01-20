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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تكنو تطرح مفهوم هاتف phantom vision v اتنين في واحد.. فيديو

تكنو Phantom Vision
تكنو Phantom Vision V

 

أصبحت الهواتف القابلة للطي هي موضة 2023، كل العلامات التجارية الكبيرة تنافس في ها المجال وأحدث المنضمين شركة "تكنو" Tecno الصينية التي قدمت مفهوم لجهاز جديد قابل للطي بإمكانيات استثنائية.

وفقا لتقرير technewsspace التقني، قدمت شركة TECNO الصينية هاتفًا ذكيًا قابل للطي يحمل الاسم التجاري Phantom Vision V مع شاشة مرنة يمكن طيها مثل كتاب من جانب كما أنها تنثني وتنفرد لتكون شاشة بمساحة أكبر، مما يسمح بأن ينكمش لمساحة صغيرة لحمله في الجيب.

بالنسبة للرؤية المستقبلية للعلامة التجارية ، يجب أن يحل جهاز Phantom Vision V محل التابلت أو الأجهزة اللوحية المعتادة وسيكون سببا في إنهاء سوقها تماما مع هذا الهاتف الذي يمكنه أن يتحول لتابلت من خلال الفرد والثني ، وفي نفس الوقت يدخل بسهولة في جيبك. عند طيها ، بالكاد يختلف الجهاز عن الهواتف الذكية الحديثة ذات الشاشات المرنة. بسبب التصميم المرن المتحرك ، يمكن أن "تمتد" الشاشة ليكون جهازًا لوحيًا مقاس 10.1 بوصة.

تتكون شاشة هاتف تكنو Phantom Vision V من 11 طبقة ، مما يمنحها المرونة الجيدة والعمر الطويل في الاستخدام، يتكون جسم الجهاز من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات، والذي له أيضًا تأثير إيجابي على متانة وصلابة الهاتف الذكي شديد التحمل. يوجد في الجزء الخلفي من الجهاز يوجد إعداد كاميرا ثلاثية مع شاشة إضافية يمكن استخدامها لالتقاط صور سيلفي بالكاميرا الرئيسية ، بالإضافة إلى عرض الإخطارات والساعة والتاريخ والأنشطة الأخرى.

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مع فتح الجهاز افتح تكتشف أن هاتف Vision V بشاشة داخلية كبيرة، على غرار هواتف سامسونج Galaxy Z Fold4 ، أو شاومي Xiaomi Mix Fold2 ، أو فيفو vivo X Fold بلس. لكن يمكن لمفهوم Tecno Phantom Vision V أيضًا توسيع شاشة العرض الداخلية بشكل أكبر لتكون مثل مساحة التابلت قطرها 10.1 بوصة كاملة.

التابلت phantom vision v تكنو TECNO هاتف قابل للطى Galaxy Z Fold4 Xiaomi فيفو vivo X Fold بلس

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