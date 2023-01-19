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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. آخر تطورات قضية كهربا وغرامة الزمالك .. ومصير شكوى الأبيض

كهربا
كهربا

قال المهندس طلال عبد اللطيف خبير اللوائح الرياضية، إن هناك خلافا حول مشاركة اللاعب محمود كهربا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع عدم دفعه الغرامة الموقعة عليه بعد رحيله عن الزمالك بطريقة غير قانونية،. وأضح  أن الزمالك قدم شكوى جديدة حول مشاركة اللاعب الفريق الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقوبة جديدة على كهربا 2 فبراير المقبل، موضحا أن اللاعب لو قام بسداد الغرامة فله الحق أن يلعب بصورة طبيعية مع الأهلي.

وأشار إلى أن خطاب اتحاد الكرة يؤكد أن عقوبة الإيقاف مدتها 6 أشهر وفي حالة انتهائها مع عدم السداد يحال الملف للجنة الانضباط، لافتا إلى أن لائحة الاتحاد الدولي تقول لاتحاد الكرة العودة للمادة 124 بعدم اشراك اللاعب في أي مباراة إلا بعد سداد الغرامة.

كما أكد أنه لابد أن يتم تسديده بالفوائد لنادي الزمالك، مشيرا إلى أن الموضوع سيتم حسمه بشكل كبير في 2 فبراير المقبل وكل شيء وارد في هذا الموعد ولابد من تسديد اللاعب الغرامة المالية التي وقعت عليه.
 

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