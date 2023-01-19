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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبيرج: السعودية تبحث مع روسيا إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نقلت وكالة بلومبيرج الأمريكية، عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قوله الخميس، إن الرياض تبحث مع روسيا إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا.

وأضاف الأمير فيصل، أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن يتحقق أيضا "من خلال المفاوضات".

وتراجعت أسعار النفط في العام الماضي. فبعد أن قفز مزيج برنت إلى ما يقرب من 130 دولاراً للبرميل في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، هبط في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ اقتصادات الصين والولايات المتحدة وأوروبا. ويتم تداوله عند نحو 86.80 دولار للبرميل، مرتفعاً 1% منذ نهاية ديسمبر.

وتتوقع العديد من البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك "جولدمان ساكس"، تخطي النفط مستوى 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من العام. مستندين إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع بحلول ذلك الوقت، وهبوط مخزونات الوقود في دول مثل الولايات المتحدة، واحتمال انخفاض الصادرات الروسية مع تشديد الغرب للعقوبات.

أرامكو واثقة من ارتفاع الطلب على النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر. في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الشركة تتوقع بأن الطلب على النفط سيرتفع بقوة هذا العام، مع إعادة فتح الصين لاقتصادها وتعافي سوق الطيران.

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وأضاف الناصر: "بدأنا بالفعل نرى بوادر جيدة قادمة من الصين، ونأمل، خلال الشهرين المقبلين، أن نرى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك".

كذلك، نوّه رئيس أرامكو بارتفاع الطلب على وقود الطائرات بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام؛ و"هذه الأرقام تتحسن باستمرار".

السعودية روسيا النفط أوكرانيا أرامكو

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