رغم الحرب والعقوبات .. روسيا تكشف مفاجأة بشأن صادرات النفط في 2022

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز نمت بنسبة 28% أو بواقع 2.5 تريليون روبل في عام 2022.

يأتي ذلك على الرغم من الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات التي تم فرضها من الغرب على موسكو نتيجة ذلك.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح نوفاك خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين، أن صناعة النفط والغاز في روسيا حققت العديد من الزيادات في عام 2022، فارتفعت الصادرات النفطية من روسيا بنسبة 7%.

فيما انخفضت صادرات الفحم بنسبة 7.6%، وارتفع إنتاج البنزين بنسبة 4.3% ووقود الديزل بنسبة 6%.

ونمت إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز بنسبة 28% أو بواقع 2.5 تريليون روبل، في الوقت الذي صعد إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8% إلى 46 مليار متر مكعب.

ووصلت شحنات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" إلى 15.5 مليار متر مكعب من الغاز.