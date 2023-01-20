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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. سحب عينات مياه من نهر النيل حفاظاً على صحة المواطنين

الفريق
الفريق

تمكن فريق معمل الرصد البيئي بمحافظة كفر الشيخ بإجراء مسح شامل، وسحب عينات مياه من نهر النيل فرع رشيد بداية من قناطر إدفينا مركز مطوبس مروراً بمركز فوة وقرية سنديون وانتهاء بمركز دسوق، وقرية منية جناح، للتأكد من صلاحية مياه نهر النيل فرع رشيد بمحافظة كفر الشيخ، ومدى نقائه، لرفع جودة مياه الشرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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جاء ذلك بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ ممثلة في معمل الرصد البيئة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ ممثلة في الإدارة العامة للمعمل المركزي، وإدارة سلامة ومأمونية المياه وإدارة شئون البيئة، بإشراف الدكتور إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، واللواء حسن عبدالغني، القائم بتسيير الاعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد خيري الجمال، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وتكون الفريق من مدير معمل الرصد البيئي، الدكتور محمد فريد الشربيني، ومدير عام معامل شركة مياة الشرب، دكتورة داليا خفاجي، والكيميائي دكتور ابراهيم باجول، وفني معمل أحمد رضا.

كما شهد معمل الرصد البيئي بقرية الحمراء اجتماعاً لإدارات السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية بكفرالشيخ، لمناقشة مستجدات الأعمال بالإدارات واعتماد تنفيذ  منظومة الـ KPI ، ودلالات تقييم الأداء للعاملين بالمنشآت الصحية وغير الصحية.

وأكد الدكتور محمد خيري، أهمية العمل الجماعي والتعاون بين إدارات الطب الوقائي، وأهمية دور مرورات السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي انتظام العمل.

ووجه الدكتور محمد فريد بضرورة اتباع الإجراءات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والأدوات، وأعطى نبذة عن تنفيذ المنظومة الجديدة.

وتناول عاطف عباس كيفية الاستدلالات وإدارة الأعمال الطارئة والبيانات المستحدثة مع تقديم الشكر لكافة فرق السلامة والصحة المهنية على الحضور والالتزام بالإجراءات واكتمال السجلات والخطط.

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