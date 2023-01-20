بقيمة 2,5 مليار دولار .. أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

ومساء الخميس، تعهدت بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية وذخيرة.

وجاء في بيان مشترك نُشر على موقع الحكومة البريطانية "نحن وزراء دفاع إستونيا والمملكة المتحدة وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا التقينا اليوم ونلتزم بالسعي الجماعي لتقديم مجموعة غير مسبوقة من المساعدات لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن تلك المساعدات العسكرية تتضمن "دبابات القتال الرئيسية والمدفعية الثقيلة والدفاع الجوي والذخيرة ومركبات المشاة القتالية للدفاع عن أوكرانيا".

وتابع البيان: "نحث الحلفاء والشركاء الآخرين على أن يحذوا حذونا ويساهموا بحزم الدعم المخطط لها في أقرب وقت ممكن لضمان انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة في 2023".

لحظة محورية

في سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إنَّ الحرب في أوكرانيا تمر بـ"لحظة محورية"، معتبرًا أن تقديم المزيد من الأسلحة لكييف هو السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى "حل سلمي تفاوضي" مع روسيا.

وخلال تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش "منتدى دافوس"، أوضح ستولتنبرج أن "المشاورات مستمرة بين الحلفاء بشأن الدبابات القتالية"، في إشارة إلى المداولات الجارية بين حلفاء كييف الغربيين بخصوص تزويد أوكرانيا بالدبابات.

وتستضيف ألمانيا، اليوم الجمعة، في القاعدة العسكرية الأمريكية برامشتاين اجتماعًا حول الخطط الغربية لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة. ومن المتوقع، بحسب "رويترز"، التركيز على ما إذا كانت ألمانيا ستنهي معارضتها لإرسال دباباتها القتالية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا أو على الأقل الموافقة على نقلها عبر الدول الحليفة.

وعلى الرغم من تطرقه إلى هذا الموضوع بحذر، إلا أن ستولتنبرج رحب بقرار بريطانيا إرسال دبابات "تشالنجر 2 " إلى أوكرانيا، مضيفًا أن"هذه لحظة محورية في حرب أوكرانيا. يجب أنْ نقدم المزيد من الأسلحة إذا أردنا حلاً سلمياً قائماً على المفاوضات".

الناتو يحارب روسيا

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ، إن حلف الناتو يخوض حربًا ضد روسيا عبر أوكرانيا، متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه أصبح خاضعًا بشكل كامل للولايات المتحدة.

وأضاف أنه باستخدامهم أوكرانيا وكيلة لهم فإنهم "يشنون حربًا على بلادنا بمهمة واحدة: ‭)‬الحل الأخير)‬ للمسألة الروسية"، موضحاً أنه "بالضبط مثلما أراد هتلر (حلاً أخيراً) لمسألة اليهود، الآن، إن استقرأتم السياسيين الغربيين.. فإنهم يقولون بوضوح إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية".

كما شدد وزير الخارجية الروسي، على أن الأزمة في أوكرانيا بدأت في 2014 قبل إعلان روسيا "العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.