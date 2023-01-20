عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 2,5 مليار دولار .. أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

ومساء الخميس، تعهدت بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية وذخيرة.

وجاء في بيان مشترك نُشر على موقع الحكومة البريطانية "نحن وزراء دفاع إستونيا والمملكة المتحدة وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك والجمهورية التشيكية وهولندا وسلوفاكيا التقينا اليوم ونلتزم بالسعي الجماعي لتقديم مجموعة غير مسبوقة من المساعدات لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن تلك المساعدات العسكرية تتضمن "دبابات القتال الرئيسية والمدفعية الثقيلة والدفاع الجوي والذخيرة ومركبات المشاة القتالية للدفاع عن أوكرانيا".

وتابع البيان: "نحث الحلفاء والشركاء الآخرين على أن يحذوا حذونا ويساهموا بحزم الدعم المخطط لها في أقرب وقت ممكن لضمان انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة في 2023".

تفاصيل الزيارة السرية لمدير CIA إلى أوكرانيا ولقاء زيلينسكي

إعلان صادم من البنتاجون بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

لحظة محورية

في سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إنَّ الحرب في أوكرانيا تمر بـ"لحظة محورية"، معتبرًا أن تقديم المزيد من الأسلحة لكييف هو السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى "حل سلمي تفاوضي" مع روسيا.

وخلال تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش "منتدى دافوس"، أوضح ستولتنبرج أن "المشاورات مستمرة بين الحلفاء بشأن الدبابات القتالية"، في إشارة إلى المداولات الجارية بين حلفاء كييف الغربيين بخصوص تزويد أوكرانيا بالدبابات.

وتستضيف ألمانيا، اليوم الجمعة، في القاعدة العسكرية الأمريكية برامشتاين اجتماعًا حول الخطط الغربية لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة. ومن المتوقع، بحسب "رويترز"، التركيز على ما إذا كانت ألمانيا ستنهي معارضتها لإرسال دباباتها القتالية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا أو على الأقل الموافقة على نقلها عبر الدول الحليفة.

وعلى الرغم من تطرقه إلى هذا الموضوع بحذر، إلا أن ستولتنبرج رحب بقرار بريطانيا إرسال دبابات "تشالنجر 2 " إلى أوكرانيا، مضيفًا أن"هذه لحظة محورية في حرب أوكرانيا. يجب أنْ نقدم المزيد من الأسلحة إذا أردنا حلاً سلمياً قائماً على المفاوضات".

الناتو يحارب روسيا

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ، إن حلف الناتو يخوض حربًا ضد روسيا عبر أوكرانيا، متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه أصبح خاضعًا بشكل كامل للولايات المتحدة.

الخارجية الأمريكية : نفعل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا ..فيديو

إجراء عاجل.. روسيا تخفض إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

وأضاف أنه باستخدامهم أوكرانيا وكيلة لهم فإنهم "يشنون حربًا على بلادنا بمهمة واحدة: ‭)‬الحل الأخير)‬ للمسألة الروسية"، موضحاً أنه "بالضبط مثلما أراد هتلر (حلاً أخيراً) لمسألة اليهود، الآن، إن استقرأتم السياسيين الغربيين.. فإنهم يقولون بوضوح إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية".

كما شدد وزير الخارجية الروسي، على أن الأزمة في أوكرانيا بدأت في 2014 قبل إعلان روسيا "العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

أوكرانيا روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا مساعدات اوكرانيا الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

موضوعات متعلقة

تفاصيل الزيارة السرية لمدير CIA إلى أوكرانيا ولقاء زيلينسكي

إعلان صادم من البنتاجون بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

فضيحة .. أوكرانيا تعترف بإعدامها "بطل" مخابراتها عن طريق الخطأ

ترشيحاتنا

الشغل مع عمرو دياب صعب جدا .. تامر حسين : ما بياخدش ولا يوم أجازة!

4 علامات تحذيرية يمكن أن تظهر قبل أسبوع من حدوث نوبة قلبية.. إياك تجاهلها

صاحب الشفاعة العظمى|5 أمور زكى الله تعالى فيها نبيه .. وزير الأوقاف يوضح

أزمة داخل الملعب |سيف زاهر يعلن مشاركة كهربا أساسيا مع الأهلي أمام الزمالك

ردا على الشائعات|رجاء خاص من بركات لمسئولي الأهلي بشأن كهربا

نتفليكس تعلن استقالة مؤسسها من منصبه .. التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحزن الجميع.. شاهد آخر صورة لعزيز الأحمد من داخل المستشفى قبل وفاته

بشرى سارة.. نوع دواء منتشر بالأسواق لعلاج خشونة الركبة نهائيا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور وضعت هيفاء وهبي في مأزق| شاهد

تحذير عاجل.. لا تتناول المضاد الحيوي في هذه الحالة

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ