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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من البنتاجون بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت نائبة المتحدث باسم زارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، اليوم الخميس، إن سيطرة أوكرانيا على شبة جزيرة القرم مهمة لإنها ستكون بمثابة إرسال رسالة تحذير ضخمة إلى روسيا.

وقالت سينج، عندما سئلت عما تعتقد أمريكا أنه ضروري للسيطرة على شبه جزيرة القرم، "أعتقد أنه من الواضح أن السيطرة على جزء من دولتهم ذات السيادة هو أمر سيرسل رسالة كبيرة إلى روسيا".

كما اقترحت أن يتوجه الصحفيون إلى الشعب الأوكراني بخصوص هذه القضية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم الضربات الأوكرانية بأنظمة غربية تم نقلها إلى شبه جزيرة القرم، إن “كييف نفسها تتخذ قرارات بشأن كيفية استخدام الأسلحة الغربية”.

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وأكد برايس أن أمريكا لا تشجع أوكرانيا على ضرب أراضي روسيا ولا تساعدهم، لكن شبه جزيرة القرم غير معترف بها كأراضي روسية.

وفي الوقت نفسه، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأت تدرك أن كييف قد تحتاج إلى قوات إضافية لضرب أراضي القرم، الأمر الذي سيعزز موقف سلطات كييف في المفاوضات المستقبلية.

أمريكا البنتاجون روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة بايدن الخارجية الأمريكية شبه جزيرة القرم

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