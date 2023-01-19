بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية

قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، اليوم الخميس، إن أمريكا تعمل مع الحلفاء لتلبية احتياجات أوكرانيا المختلفة من الأسلحة بسرعة.

جاءت تصريحات دالتون تعليقًا على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بأن "اللحظة الأساسية للصراع تدور الآن" في أوكرانيا وأن آفاق التسوية السلمية تعتمد على الإمدادات العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وقالت دالتون: "تتغير هذه الاحتياجات على مدار الصراع ونحن ملتزمون بمواصلة مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الحالية".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه من أولويات بلاده في الوقت الراهن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي.

وفي وقت سابق من اليوم ، قال كيربي: "لم أر ولا علم لدي بعدد بطاريات"باتريوت التي تحتاجها أوكرانيا، لكننا نعلم أن الدفاع الجوي يبقى أولوية".