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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير وكالة الطاقة الدولية يفجر صدمة بشأن الأسواق في 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية أن تكون أسواق الطاقة أكثر تشددًا في 2023، معرباً عن آماله بألا ترتفع الأسعار على نحو أكبر لخفض الضغط على واردات الطاقة لدى الدول النامية.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" قال بيرول، لن أكون مرتاحًا للغاية بشأن الأسواق، وقد يكون 2023 عامًا نشهد فيه أسواقاً أكثر تشددًا مما قد يعتقده بعض الزملاء.

وأكد بيرول أن أسواق الطاقة قد تشهد نقصًا أكبر في الإمدادات هذا العام. وعلى الرغم من عدم وجود أوضاع تشددية في السوق حاليًا، إلا أن بيرول أشار إلى حالات عدم يقين يجب مراقبتها وخاصة فيما يتعلق بالطلب من جانب الصين والمعروض الروسي.

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وأضاف "إذا انتعش الاقتصاد الصيني العام الجاري كما يتوقع العديد من الاقتصاديين، فإننا سنشهد في تلك الحالة مستويات قوية من الطلب مما يضغط على الأوضاع في السوق".

أما فيما يتعلق بروسيا، أشار بيرول إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول قدرتها على التصدير بفعل العقوبات الغربية.

وتراجعت أسعار النفط في العام الماضي. فبعد أن قفز مزيج برنت إلى ما يقرب من 130 دولاراً للبرميل في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، هبط في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ اقتصادات الصين والولايات المتحدة وأوروبا. ويتم تداوله عند نحو 86.80 دولار للبرميل، مرتفعاً 1% منذ نهاية ديسمبر.

وتتوقع العديد من البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك "جولدمان ساكس"، تخطي النفط مستوى 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من العام. مستندين إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع بحلول ذلك الوقت، وهبوط مخزونات الوقود في دول مثل الولايات المتحدة، واحتمال انخفاض الصادرات الروسية مع تشديد الغرب للعقوبات.

أرامكو واثقة من ارتفاع الطلب على النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر. في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الشركة تتوقع بأن الطلب على النفط سيرتفع بقوة هذا العام، مع إعادة فتح الصين لاقتصادها وتعافي سوق الطيران.

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وأضاف الناصر: "بدأنا بالفعل نرى بوادر جيدة قادمة من الصين، ونأمل، خلال الشهرين المقبلين، أن نرى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك".

كذلك، نوّه رئيس أرامكو بارتفاع الطلب على وقود الطائرات بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام؛ و"هذه الأرقام تتحسن باستمرار".
 

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