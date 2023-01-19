رغم توقعات ارتفاع الطلب .. انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

قلصت أسعار النفط مكاسبها في ختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، حيث وازن السوق المخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة مقابل التفاؤل بأن رفع قيود كورونا في الصين سيغذي الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 94 سنتاً أو 1.9% إلى 84.98 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو 70 سنتاً أو 0.87% إلى 79.48 دولار للبرميل.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين بشكل حاد إلى 3% في عام 2022، متخلفًا عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5% ويمثل ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976.

لكن البيانات لا تزال تتفوق على توقعات المحللين بعد أن بدأت الصين في التراجع عن سياستها الخاصة بكوفيد-19 في أوائل ديسمبر، وتوقع محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم تعافي النمو إلى 4.9% هذا العام.

من المقرر أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى زيادة الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي هذا العام، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، في حين أن عقوبات الحد الأقصى للأسعار المفروضة على روسيا قد تضعف الإمدادات.

وتراجعت أسعار النفط في العام الماضي. فبعد أن قفز مزيج برنت إلى ما يقرب من 130 دولاراً للبرميل في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، هبط في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ اقتصادات الصين والولايات المتحدة وأوروبا. ويتم تداوله عند نحو 86.80 دولار للبرميل، مرتفعاً 1% منذ نهاية ديسمبر.

وتتوقع العديد من البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك "جولدمان ساكس"، تخطي النفط مستوى 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من العام. مستندين إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع بحلول ذلك الوقت، وهبوط مخزونات الوقود في دول مثل الولايات المتحدة، واحتمال انخفاض الصادرات الروسية مع تشديد الغرب للعقوبات.

أرامكو واثقة من ارتفاع الطلب على النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر. في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الشركة تتوقع بأن الطلب على النفط سيرتفع بقوة هذا العام، مع إعادة فتح الصين لاقتصادها وتعافي سوق الطيران.

وأضاف الناصر: "بدأنا بالفعل نرى بوادر جيدة قادمة من الصين، ونأمل، خلال الشهرين المقبلين، أن نرى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك".

كذلك، نوّه رئيس أرامكو بارتفاع الطلب على وقود الطائرات بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام؛ و"هذه الأرقام تتحسن باستمرار".

