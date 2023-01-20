يوفينتوس بتأهل لـ ربع نهائي كأس إيطاليا عقب الفوز أمام مونزا

تأهل فريق يوفنتوس، لربع نهائي كأس إيطاليا عقب الفوز أمام فريق مونزا، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "أليانز"، معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا للموسم لحالى 2022-2023.



وتمكن يوفنتوس من التسجيل عن طريق مهاجمه مويس كين بعد مرور 8 دقائق على بداية اللقاء، بينما تعادل ماتيا فالوتي لفريق مونزا، فى الدقيقة 24 من زمن اللقاء.

ويواجه يوفنتوس نظيره فريق لاتسيو، فى دور ربع النهائي، بعد أن نجح الأخير فى تخطى فريق بولونيا بنتيجة 1 - 0 فى نفس الدور.



وخاض يوفنتوس اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: بيرين.



الدفاع: جاتي، روجاني، دانيلو.



الوسط: ماكيني، باريديس، فاجيولي، ميريتي وجونيور.



الهجوم: سولي وكين.