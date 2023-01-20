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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي قنا الغربي

اسعاف
اسعاف

أصيب ٣ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام المزرعة اليابانية.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام الشركة اليابانية نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.

 

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وانتقل إلى موقع الحادث قوة أمنية والحماية المدنية، لمتابعة الموقف، ونقل المصابين إلى المستشفى.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

قنا الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة ملاكى مستشفى قنا العام المزرعة اليابانية

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