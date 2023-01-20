إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي قنا الغربي

أصيب ٣ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام المزرعة اليابانية.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام الشركة اليابانية نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.

وانتقل إلى موقع الحادث قوة أمنية والحماية المدنية، لمتابعة الموقف، ونقل المصابين إلى المستشفى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.