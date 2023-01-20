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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته هيروين وحشيش في كفر الشيخ

متهم
متهم

تمكنت مباحث البرلس بكفر الشيخ من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدري الحشيش والهيروين وسلاح أبيض.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «أ.ح.ا» 21 سنة، مقيم برج البرلس، سبق اتهامه في القضية رقم 12309 لسنة 2021م جنح مركز البرلس «سرقة».

وألقي القبض على المتهم بحوزتـه كمية من الحشيش  المخدر تزن حوالى 450 جراماً وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 260 جراماً ومبلغ مالي  350 جنيهاً، وهاتف محمول وسلاح ابيض «سكين».

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر 805 لسنة 2023م جنايات مركز البرلس.

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