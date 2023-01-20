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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستضيف سموحة في الدوري الممتاز

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره سموحة، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني أحمد سامي، لتجقيق الفوز على سموحة في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب الدوري.


وجدد أحمد سامي تعاقده مؤخرا مع سيراميكا كليوباترا لمدة موسم إضافي، ليستمر في قيادة الفريق حتى نهاية موسم 2023 – 2024. 


وكان سيراميكا كليوباترا تعادل مع فاركو بهدف لمثله في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وسبق وأن التقى سيراميكا كليوباترا 4 مرات في بطولة الدوري الممتاز، وانتهت جميع المواجهات بالتعادل.


ويحتل فريق سيرلميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الثالث عشر بـ 13 نقطة.

سيراميكا كليوباترا سموحة الدوري المصري احمد سامي فاركو

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