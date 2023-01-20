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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليثي في كامل العدد

خالد زكي مع عمرو سعد.. ضيوف الشرف كلمة سر دراما رمضان

خالد زكي ومحمود الليثي
خالد زكي ومحمود الليثي وبدير

يشهد موسم رمضان 2023 مشاركة العديد من ضيوف الشرف الذين تم الاستعانة بهم فى الأدوار المختلفة، ليكونوا مفاجأة العمل فى الموسم القادم.

 

خالد زكي ضيف عمرو سعد

وعلى رأسهم هؤلاء النجوم الفنان خالد زكي والذى تم التعاقد معه مؤخرا على مشاركته فى مسلسل الأجهر لعمرو سعد كضيف شرف ويقدم فى المسلسل شخصية مختلفة سوف تكون مفاجأة العمل.
 

ويشارك عمرو سعد، في بطولة المسلسل، كل منّ درة وسارة سلامة وأحمد صفوت وباسم مغنية، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

 

محمود الليثي ضيف كامل العدد

وأيضا من مفاجأت موسم رمضان القادم انضمام الفنان محمود الليثي كضيف شرف لفريق عمل مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني.

وبدأت دينا الشربيني منذ فترة تصوير مسلسل كامل العدد والذي تتصدر بطولته وتنافس به في موسم رمضان 2023، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.

ويشاركها البطولة شريف سلامة، ومصطفى درويش، وهو من تأليف يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى.

 

هالة صدقي وصلاح عبدالله ضيفا رشيد

وأيضا من نجوم ضيوف الشرف  لموسم رمضان 2023 النجم صلاح عبدالله وهالة صدقي اللذان انضما لفريق عمل مسلسل رشيد.

مسلسل رشيد، بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، من تأليف وسام صبري ، وإخراج مي ممدوح شقيقة الفنان محمد ممدوح في أولي تجاربها الإخراجية ومن المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٣ 

 

أحمد بدير يعود للظهور فى المداح

وأيضا يعود الفنان أحمد بدير للظهور مجددا فى مسلسل المداح 3 كضيف شرف فى عدد من المشاهد، حيث أنه كان يجسد دور والد صابر المداح فى الجزء الأول من المسلسل والذى عرض فى موسم رمضان 2021.

وبدأ الفنان حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل المداح 3، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم عام 2023، بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

ويشارك في بطولة مسلسل المداح 3، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج؛ وينضم للجزء الثالث نجوم أخرين، من بينهم أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون.

خالد زكي محمود الليثي هالة صدقي صلاح عبدالله أحمد بدير موسم رمضان ٢٠٢٣

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