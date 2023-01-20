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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقب تعرضها لوعكة صحية.. مي سليم في إطلالة صباحية| شاهد

مي سليم
مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مي سليم في إطلالة صباحية، مرتدية بلوزة باللون الفوشيا، مع بنطلون باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها. 

وعلقت مي سليم علي الصورة، كاتبة: “صباح الخير”.

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وتعرضت الفنانة مي سليم لـ وعكه صحية، أدت إلي تركيب محاليل طبية و “كاليونا” في يدها.

ونشرت مي سليم صورة يديها، وكتبت" الحمدلله" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت  أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

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