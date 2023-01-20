عقب تعرضها لوعكة صحية.. مي سليم في إطلالة صباحية| شاهد

تألقت الفنانة مي سليم في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مي سليم في إطلالة صباحية، مرتدية بلوزة باللون الفوشيا، مع بنطلون باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعلقت مي سليم علي الصورة، كاتبة: “صباح الخير”.

وتعرضت الفنانة مي سليم لـ وعكه صحية، أدت إلي تركيب محاليل طبية و “كاليونا” في يدها.

ونشرت مي سليم صورة يديها، وكتبت" الحمدلله" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.