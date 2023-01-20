3 أيام.. تعرف على التحويلات المرورية بمحيط الغلق الكلي لشارع ترسا

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة في محيط الاغلاق الكلي بشارع ترسا في تقاطعه مع شارع المحولات بالاتجاهين لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص لمدة ٣ أيام مع إجراء تحويلات مرورية للتيسير الحركة المرورية.

3 أيام من 12 ل 6

وأعلنت إدارة مرور الجيزة عن انه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع ترسا وتقاطعه مع شارع ( المحولات ) بالإتجاهين سيتم إجراء غلق كلى بشارع ترسا في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) وذلك لمدة ( ٣ ) بدأت صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١/٢٠ حتى صباح يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱/۲۲ على ان يكون العمل من الســاعة ١٢ صباحاً حتى الساعة ٦ صباحاً فقط.

تحويلات مرورية

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب في استكمال السير أتجاه مناطق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير في المسافة المحصورة بين الاعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب باستكمال السير أتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة في المسافة المحصورة بين الاعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الاعمال.

وتم وضع وسائل الامن الصناعي من الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.