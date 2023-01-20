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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. بروفات عبد المجيد عبد الله استعدادا لحفل موسم الرياض

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

حرص الفنان عبد المجيد عبدالله لعمل بروفات مكثفه مع أعضاء فرقته الموسيقية، استعدادا لإحياء حفل الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت شركة روتانا المنظمة للحفل فيديو من البروفات التى أجرها عبد المجيد عبد الله مع فرقته الخاصة لإختيار القائمة النهاية للأغاني التى يقدمها مساء اليوم، كنوع من أنواع الترويج للحفل.
 


 

حفل إضافة لعبد المجيد عبد الله

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قد أعلنت -عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام- عن تنظيم ليلة إضافية لـ عبد المجيد عبدالله، يوم الجمعة، بعد الاقبال الكبير على حفلتي 12 و13 يناير.
 

أحدث أغاني عبد المجيد عبدالله 

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها مؤخرا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل شي لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

أغاني عبد المجيد عبدالله الجديدة

وتجاوز الفنان عبد المجيد عبدالله، حاجز الـ مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم ما عاد يمديني، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 9 نوفمبر الماضي. 

أغنية ما عاد يمديني، لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات تامر فيضي، جيتار ومندولين صولو احمد روكت، ايقاع سمير القطان، صولو شيلو احمد طه، مكس جاسم محمد، إشراف عام خالد أبو منذر. 

عبد المجيد عبدالله وإصابته بمرض المانير

يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كشف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله-خلال حفله بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. 

وظهر عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده.

وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم، لازم أقف بكامل صحتي عشان أستمتع معاكم في نفس الوقت فادعولي»، ليمازحه محمد عبده، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذنيك ما يصير». 

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