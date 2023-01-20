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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعة مباركة.. محمد رمضان في صور عفوية برفقه ابنته كنز

محمد رمضان وابنته
محمد رمضان وابنته كنز

شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان في صور عفوية برفقه ابنته كنز، وعلق علي الصور كاتبًا: “جمعة مباركة”.

تفاصيل جديدة في واقعة سرقة محمد رمضان أغنية "على وضعنا".. فيديو

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تفاصيل جديدة في واقعة سرقة محمد رمضان أغنية "على وضعنا"

كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام الفنان محمد رمضان بسرقة أغنية على وضعنا، موضحا أن الفنان محمود بدر، تقدم ببلاغ للنيابة العامة، يتهم فيه الأول بسرقة أغنيته وعلى إثرها قام موقع اليوتيوب بحذفها بعد إثبات حقوق الملكية الخاصة بالكلمات لموقع الفيديوهات. 

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أغنية على وضعنا، كان تم نشرها على أساس أنها من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وغناء محمد رمضان وأحمد عدوية ومحمد عدوية، ولكن حدثت مفاوضات طبقاً لتصريحات محمود بدر أن محمد رمضان اختلف معه علي تفاصيل التنازل عن الأغنية.

وتابع: من الواضح أن محمود بدر فضل يروح للطرق الرسمية وحرر محضر ضد محمد رمضان وبكده إحنا بصدد تحقيق رسمي مع محمد رمضان وهيكون في نيابة وأقسام والموضوع مش هيعدي بسهولة.. والحقيقة اللي أنا مستغرب لها هو ليه محمد رمضان ياخد حق مش من حقه ويفتري علي الناس لكن المؤكد أن الكل امام القضاء سواء.

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