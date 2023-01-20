عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يواصل تصوير الجزء الثالث من المداح.. صور

حمادة هلال
حمادة هلال

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد المداح 3 استعداد لعرضه في موسم رمضان 2023.

 

وصور حمادة هلال حتي الآن مايقرب من 50% من جميع مشاهده في العديد من استديوهات التصوير بمنطقة ابو رواش ومدينة الانتاج الإعلامي، ومن المفترض أن يستمر التصوير حتي بداية الشهر الكريم.

وبدأ الفنان حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل المداح 3، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم عام 2023، وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

مسلسل المداح 3، سيتم تصوير عدد كبير من مشاهده في محافظتي قنا، والفيوم، بالإضافة إلى منطقة سانت كاترين، بالإضافة إلى عدد من المشاهد سيتم تصويرها في لبنان

ويشارك في بطولة مسلسل المداح 3، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج؛ وينضم للجزء الثالث نجوم أخرين، من بينهم: (أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون).

حمادة هلال الفنان حمادة هلال المداح 3 موسم رمضان 2023 رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

خالد زكي مع عمرو سعد.. ضيوف الشرف كلمة سر دراما رمضان

شاهد.. بروفات عبد المجيد عبد الله استعدادا لحفل موسم الرياض

البروفات الأخيرة لأول حفل جماهيري في المتحف الكبير بمشاركة نادر عباسي

لأول مرة.. عبد الفتاح الجريني يحيى حفلا فى جدة نهاية الشهر

وائل جسار في أبو ظبي وعمر كمال بـ كندا.. تعرف على حفلات اليوم

مارس المقبل.. تامر حسني يحيي حفلا لطلاب عين شمس

عمر كمال فى كندا ورمضان إلى أمريكا.. جولات غنائية خارجية لنجوم الغناء

محمد لطفي صعيدي لأول مرة مع نيللى كريم.. فى رمضان

ترشيحاتنا

سفير بكين بالقاهرة: نقدر جهود مصر لاستقبال السياحة الصينية دون قيود

نجوم تراجعوا عن الطلاق.. آخرهم سعد الصغير

اليوم.. عملاق الكواكب يصل إلى أقرب نقطة من الشمس

صوّروا الضرب فيديو| متطرفون هندوس يعتدون على شاب مسلم .. شاهد

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

مين أحلى؟.. ليلي وملك أحمد زاهر يثيران الجدل في لبنان| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

نوع من الأعشاب يعزز خصوبة الرجال ويخفض السكر والدهون الثلاثية

ممثلة وملكة جمال.. معلومات صادمة عن رفيقة عزيز الأحمد

بفستان لافت و كوتشي.. شاهد إطلالة أنغام في حفل عيد ميلادها

فيديو

مفاجأة.. 15 نجما يغيبون عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ضهرنا وسندنا.. القوات المسلحة تحتفل بعيد الشرطة | شاهد

درجة الحرارة تسجل صفر بهذه المنطقة.. ماذا سيحدث للطقس في مصر؟

بنتها ضربتها بالشاكوش.. عشيق نورهان يكشف مفاجأة في قضية مشرفة عمال بورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ