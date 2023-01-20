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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجيني والروبوت.. تفاصيل

مكافحة العمى وعودة
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الص

ناقش مؤتمر القاهرة الدولي للشبكية عددا كبيرا من الأبحاث المهمة عن أمراض العيون وطرق علاجها الحديثة واستمر 3 أيام متواصلة.

 وكان أهم الموضوعات التى مناقشتها فى المؤتمر هو العلاج الجينى للأمراض الوراثية فى طب العيون ومكافحة العمى ومرض العشى الليلى الناتج من زواج الأقارب.

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ترأس  المؤتمر الدكتور إيهاب الريس أستشارى طب وجراحة العيون بمعهد الجيزة لأمراض العيون ودكتور روبرت ماكالرين من جامعة اكسفورد البريطانية وهو من رواد علاج الجينات للأمراض المستعصية بالعين وحاضر بالمؤتمر اطباء من اكثر من 45 دولة وتشمل امريكا واليابان واسبانيا واليونان والبرازيل والهند وبلجيكا ، إلى جانب لفيف من السادة أساتذة طب وجراحة العيون من الجامعات المصريه والدول العربية والأفريقية.

عقدت الدورة التاسعه للمؤتمر بالتعاون مع المنتدي العربي الأفريقي لجراحي الشبكية والجمعية الأمريكية لجراحي الشبكية والجمعية الأوروبية لجراحات العيون المتطورة والمؤتمر العالمي لشبكية العين . 

 وناقش  المؤتمر الجديد في مجال جراحات والشبكية والتطور في النظر الصناعي لإستعادة البصر للكفيف وكذلك علاج مضاعفات مرض السكر والأنفصال الشبكي بالعين والجدير بالذكر مشاركة اكثر من استاذ بالجامعات الأمريكية لمناقشة العلاج بالجينات والخلايا الجذعية في بعض امراض ضمور الشبكية المزمنة ويتخلل المؤتمر مجموعة ندوات حوارات . 


 وضمن فاعليات المؤتمر البث الجراحي الحي من العديد من دول العالم عبر بث الطرق الجراحية الحديثة اثناء فاعليات المؤتمر والنقاش اثناء العرض الجراحي عن الطرق الجديدة في العالج وعرض احد ث التقنيات الجديدة والأجهزة الجراحية الحديثة حرصا علي التبادل العلمي بين جميع دول العالم .

وتحرص الجمعية الأمريكية علي المشاركة بمؤتمر القاهرة الدولي للشبكية حيث ان هذه هى المشاركة السادسة لهم في المؤتمر بندوة كاملة ممثلين عن الأطباء الأمريكان بالمؤتمر. 

أكد الدكتور إيهاب الريس أهمية انعقاد دورات المؤتمر فى موعدها حتى يكون فى مصر أحدث الأبحاث العلمية وتطبيقاتها على مستوى العالم ، فمصر غنية بالكوادر الطبية والعلماء والتواصل مع كبرى الجامعات والعلماء فى العالم يأتى فى صالح المريض المصرى ، كما يشكل العلاج بالجينات طفرة فى علاج عدد من الأمراض  وبدأ استخدامه عالميا ونجحت 6 حالات تم علاجهم بالمملكة العربية السعودية ويتم دراسته للعمل به فى مصر فى الفترة القادمة.

 وعن نسبة النجاح قال الريس  الأن تتعدى ال30 % ونحن مستمرون فى الأبحاث لتحقيق إنجاز أكبر فى نسبة الشفاء مؤكدا على أهمية متابعه ما يقدمة العلم لصالح البشر.

وأضاف الريس خلال المؤتمر أن التوعية لها دورمهم والأم الواعية هى التى تلجأ للطبيب المختص فور الولادة لأمكانية علاج كثير من المشكلات فى هذا الوقت ،ودعى الأسرة المصرية الى البعدعن عادة زواج الأقارب ،والتىتمثلسببا رئيسا من أسباب الأصابة بمرض العشى اليلى التلونى 


بينما أكد الخبير الإنجليزى روبرت ماكالرين الأستاذ بجامعة أكسفورد أن العلاج الجينى نجح حتى الأن فى علاج كثيرمن الاطفال من مرض العشى الليلى التلونى وعلاج ضمور مركز الإبصار وضمورالشبكية الشيخوخى قبل ضعف مركز الإبصار. 

كما أضاف البروفسير فيليب كامرون رئيس الجمعية الأمريكية لجراحة الشبكية أن حقن العين خاصة فى الأطفال بالعلاج الجينى يمنعمن الأنقصال الشبكى ويقلل التلوث الذى يؤدى الى فقد البصر ، كما أنه يمنع التليف الذى يحدث فىالعين فى السن المبكرة .

وتحدث الدكتور روستاجرنتشا رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة العيون عن دور الجمعية فى التدريب بالتعاون مع مصر وأن الجمعية تقدم منح للأطباء المصريين للتدريب فى أوروبا ونحن بصدد إنشاء مركز تدريبى كبير بالتعون بين الجمعية ومصر وقطر يكون فى مصر لتدريب أطباء العالم .

وتحدث الدكتور سان سيفى روزو عن النظرالصناعى والعيون الصناعية وقال قبل ذلك كانت العين الصناعية لاتعطى سوى رؤية الضوء الأبيض الأن مع التطورالطبى الحادث أصبح المريض مع العين الصناعية يستطيع تميز الأشياء والحروف.

توقع العلماء أنه مع أستمرار الأبحاث أن يكون هناك نظرصناعى بالفعل وعلاج التشوهات يمنع العمى ، بالعلاج الجينى والنظر الصناعى .

وعرض الدكتور كازواكى ترنوس رئيس الجمعية اليابانية إستخدام الريبوت داخل العين لتذويب الجلطات وإعادة النظروهذهحالة مبشرة وجارىتطويرالريبوت بشكل أكبر خلال الفترة الحالية

مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
مكافحة العمى وعودة النظر للمكفوفين بالعلاج الجينى والنظر الصناعى والريبوت
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