ورش عمل حول السلامة البحرية للصيادين في سيناء

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، ورش عمل متنوعة في مجال السلامة البحرية للعاملين في قطاع الصيد بمراكز ومدن المحافظة، من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعلي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتسعى الجمعية من خلال هذه الأنشطة التي تأتي ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء، للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ علي البيئة البحرية.

السلامة البحرية

وقال الدكتور بكر سويلم مدير جمعية الجورة، إنه تم تنفيذ ورشة عمل الصيادين في قري الصيادين بمنطقة ابى صقل بالعريش وقري الصيادين ببئر العبد، حول السلامة البحرية والحفاظ علي المخزون السمكي , والتي تمتد علي مدار خمس أيام لتعريف الصيادين بمبادئ السلامه البحرية وأهمية الحفاظ علي المخزون السمكي، وكيفية صناعة مراكب الصيد الصغيرة لفتح فرص عمل أمام شباب الخريجين.

وأكد أن إجمالي عدد المشاركين في ورشة السلامة البحرية والحفاظ علي المخزون السمكي بلغ 350 مستفيد حتي الآن في نطاقات مختلفة من شمال سيناء بإجمالي 14 ورشة عمل .