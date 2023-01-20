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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عبدالمنعم ضيف شرف في بعد النهاية

صدى البلد

بدأ الفنان تامر عبدالمنعم تصوير مشاهده في مسلسل "بعد النهاية" والذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما الشتاء عبر إحدى المنصات.


يظهر تامر عبدالمنعم خلال أحداث المسلسل بشخصية "محامي" يترافع في قضية إتهام البطلة بالقتل ويقدمه بشكل مختلف.


مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي بطولة نيرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم وتامر عبدالمنعم، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

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من جانبه أعرب تامر عبدالمنعم عن سعادته بالمشاركة في العمل، وقال: سعيد جدا بالتعاون مع مخرج قدير وهو المخرج وائل فهمي عبدالحميد ومشاركتي مع نجمة جميلة لها ظهورها الجميل النجمة نيرمين الفقي وصديقي العزيز النجم أحمد سعيد عبدالغني وكل فريق العمل.


وأضاف تامر عبدالمنعم: عندما عرض عليا النص تحمست كثيرا للعمل وللمشاركة به وأتمنى أن ينال دور "المحامي" إعجاب الجمهور.

من ناحية أخرى اعتذر مؤخرا تامر عبدالمنعم عن المشاركة في مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي نظرا لظروف سفره.

محمد رمضان ريهام سعيد الفنان محمد رمضان نيرمين الفقي دراما رمضان

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