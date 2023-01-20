أرسنال يُعلن ضم صفقة جديدة .. تفاصيل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع لياندرو تروسارد البلجيكي، قادماً من صفوف فريق برايتون بعقد طويل الأمد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أرسنال عبر تويتر قائلاً: "لياندرو تروسارد يعزز فريقنا مع اقترابنا من الجزء الثاني من الموسم ونتطلع جميعاً للعمل معه، مرحباً تروسارد في النادي”.

وانضم اللاعب البلجيكي تروسارد إلى صفوف فريق أرسنال لمدة ٤ سنوات ونصف.

وسيتواجد تروسارد في صفوف فريق أرسنال بداية من يوم الأحد المقبل في مباراة مانشستر يونايتد على أن يرتدي القميص رقم ١٩.

أرسنال في الصدارة

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد ٤٧ نقطة.