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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الناتو: المدرعات والدبابات الجديدة قد تمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها

امين عام الناتو
امين عام الناتو

قال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن التعهدات الجديدة بإرسال مدرعات ودبابات لأوكرانيا ستحدث فرقا.

وأضاف أمين عام الناتو، خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، أن المدرعات والدبابات الجديدة قد تمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها.

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وخلال الاجتماع، قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، اليوم الجمعة، إنه يتعين علينا القيام بكل ما يمكن لدعم أوكرانيا حتى لا تتمدد الحرب إلى دول حلف الناتو.

وأضاف وزير دفاع بولندا، أن وزراء دفاع "الناتو" بحثوا إرسال الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا ونسعى إلى تشكيل تحالف بهذا الشأن.

وأشار إلي أنه لم يتم الوصول إلى قرار في اجتماع رامشتاين بشأن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا.

وتابع وزير الدفاع البولندي: “مقتنع بأن إنشاء تحالف بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا سينجح”.

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