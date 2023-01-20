سعر ومواصفات جوال فيفو V23e 5G في السعودية

تقدم شركة "فيفو" الصينية جوالها الذكي vivo V23e 5G ثنائي الشريحة الداعم لشبكات الجيل الخامس مع كاميرا سيلفي بدقة 44 ميجابيكسل في المملكة العربية السعودية بسعر 1499 ريال سعودي بألوان جذابة أنيقة تتنوع بين الأصفر الذهبي والأزرق الغامق.

vivo V23e 5G

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي جوال فيفو V23e 5G مع شاشة أمولد AMOLED قطرها 6.44 بوصة بدقة 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة، كما يتميز الجوال بأنه نحيف للغاية، سمك 7.4 مم ووزن إجمالي 172 جم.

vivo V23e 5G

يعمل جوال vivo V23e 5G من خلال شريحة ميدياتك MT6833P Dimensity 810 بتكنولوجيا 6 نانومتر ثماني النواة، سرعة المعالج 2.4 جيجاهرتز مع شريحة رسومات جرافيك Mali-G57 MC2 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام مع مساحة تخزين داخلي 128 جيجابايت يمكن زيادتها عن طريق منفذ microSDXC

بالنسبة لأبعاد الجوال فهو طول 160.9 مم و عرض 74.3 مم مع سمك 7.4 مم ويحزم بطارية سعة 4050 مللي أمبير في الساعة تشحن بنسبة 69% خلال نصف ساعة فقط.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، يأتي الجوال بثلاث كاميرات في اللوحة الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مع تقنية PDAF والثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع تقنية HDR والتصوير البانورامي، أما الكاميرا السيلفي بدقة 44 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة بتقنية HDR وتدعم الفيديو بجودة 4K. معززة بفلاش LED ثنائي و تدعم تصوير Panorama مع دعم للمثبت الإلكتروني.