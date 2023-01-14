شحن 50% في 10 دقايق.. فيفو تصدر Vitality edition من هاتف iQOO Z6

أطلقت شركة "فيفو" الصينية هاتفها الذكي iQOO Z6 في سوقها المحلي العام الماضي ، وكشفت العلامة التجارية الفرعية مؤخرًا عن إصدار خاص جديد من الهاتف الذكي، بنفس مواصفات الطراز القياسي مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت + مساحة تخزين 256 جيجابايت فقط.

وفقا لتقرير gizmochina التقني يتوفر هاتف iQOO Z6 Vitality Edition للشراء في الصين بدءا من اليوم، وسعره 1999 يوان (297 دولارًا أمريكيًا) مع 12 جيجا بايت رام و 256 جيجابايت من مساحة النخزين، والتغيير الأكثر أهمية يأتي الجهاز الجديد مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وتخزين UFS2.2 بدلاً من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وذاكرة تخزين UFS 3.1 الموجودة في iQOO Z6 التقليدية وبالتالي إصدار Vitality بجودة أقل من ناحية التخزين.

مواصفات iQOO Z6 Vitality Edition

إصدار iQOO Z6 Vitality هو نفس إصدار iQOO Z6 القياسي الفرق بسيط بينهما، وهو الموديل الذي ظهر للمرة الأولى جنيا إلى جنب مع iQOO Z6x في أغسطس 2022، يأتي الهاتف الذكي القياسي بشاشة نوع IPS LCD مقاس 6.64 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة Full HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9. تحت الغطاء ، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج وحدة مركزية كوالكوم Snapdragon 778G Plus ، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وتخزين UFS2.2.

iQOO Z6 Vitality Edition

للتصوير الفوتوغرافي ، يحتوي جهاز “فيفو” على إعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية مع مستشعر بدقة 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS. هناك أيضًا كاميرا ثانية ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فتحة ثقب في اللوحة الأمامية تضم كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. يعمل الهاتف الذكي بوحدة بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 80 وات، وتزعم iQOO أن Z6 يمكن أن ينتقل من 0 إلى 50 % من الشحن خلال 10 دقائق فقط.