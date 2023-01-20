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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال جوجل بيكسل 6 في الإمارات

Google Pixel 6
Google Pixel 6

تقدم شركة  جوجل  مجموعة جذابة من الجوالات الذكية في سوق الإمارات العربية المتحدة من أهمها جوال جوجل بيكسل 6 وهو واحد من أفضل أجهزة نظام الأندرويد وبسعر معقول جدا، 1,665 درهم إماراتي.

حتى إذا كنت معتاد على التعامل مع أجهزة الآيفون من آبل ستشعر بتجربة رائعة وجديدة مع هذا الجوال ذو الكاميرات الجيدة للغاية و اتصال الجيل الخامس 5G السريع جدا ومجموعة كبيرة من الثيمات مع واجهة ذكية من شأنها تعديل ألوان نظام التشغيل الخاص بك لتتناسب مع ورق الحائط الذي تختاره.

Google Pixel 6

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي جوال Google Pixel 6 مع شاشة أمولد AMOLED حجمها 6.4 بوصة تقدم جودة HDR10+ مع دقة وضوح 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 411 بيكسل لكل بوصة بمعدل تحديث شاشة 90 هرتز وشاشة حماية مقواة Corning Gorilla Glass Victus كما أنها بخاصية دائما في وضع العرض Always-on display.

Google Pixel 6

يعمل جوال Google Pixel 6 بشريحة من Google Tensor تكنولوجيا الـ 5 نانو ثماني النواة تردد 2.80 جيجاهرتز مع شريحة رسوميات جرافيك Mali-G78 MP20 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين أساسية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت روم من نوع UFS 3.1.

يحزم جوال “جوجل” بطارية سعة 4614 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها وتصل من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط وتدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 21 وات ويعمل بنظام أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 مع تصنيف IP68 أي أنه مقاوم للماء والغبار.

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بالنسبة لكاميرات جوال “جوجل” ، يأتي بإعداد كاميرات ثنائية في الجهة الخلفية، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.9 والثانية بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع f/2.2 بتقنية Auto-HDR والتصوير البانورامي و فلاش ليد مزدوج، مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.0 وتقنية Auto-HDR.

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