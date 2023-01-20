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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 900 محضر تمويني في دمياط

محضر تموينى
محضر تموينى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (916) محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.

شملت المحاضر، تم تحرير 63 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (853) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار،وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته، قامت المديرية بأخذ 5 عينات من المطاحن، و7 عينات غذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المقررة..

وأكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف على البطاقات .

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية في دمياط

دمياط حياة كريمة السلع التموينية الحملات الرقابية التجارة الداخلية مديرية التموين محضر تمويني

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