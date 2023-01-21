أخبار السيارات |ارتفاع جديد في أسعار تويوتا وأوبل وسكودا..5 إصدارات كوبيه موديل 2023 في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت الأيام القليلة الماضية بعض التغيرات السعرية للعديد من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية اوبل موكا التي ارتفعت اسعارها نحو 100 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 التي تنتمي لعائلة الـ SUV، حيث شهدت زيادة سعرية بلغت 150 الف جنيه.

يرغب العديد من محبي عالم السيارات باقتناء نسخة من فئة الكوبيه، نسبة إلى الإطلالة الشبابية الخاصة بالتصميم الداخلي والخارجي، بالضافة إلى القدرات الفنية التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات كوبيه داخل السوق السعودي بين موديلات 2023.

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات ام جي الصينية داخل السوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، وتعد هذه الزيادة هي الثانية من نوعها في شهر يناير خلال العام الجاري 2023، حيث شملت السيارة MG 6 موديل 2022 والتي ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 50 الف و 60 الف جنيه.

يحتوي السوق المغربي على العديد من الموديلات المتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تلقى إقبالا كبيرا بين محبي عالم السيارات نسبة للعديد من المقاومات.

شهدت السيارة بايك X3 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث قدرت بـ 41 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مع سعر يبدأ من 460 الف جنيه.

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة لقائمة سيارات سكودا المقدمة في السوق المصري، ومنها السيارة سكودا سوبيرب التي ارتفعت أسعارها بنسبة بلغت 100 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، العديد من الاصدارات القوية داخل سوق الامارات للسيارات، ومنها السيارة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان "كورولا" موديل 2023، حيث تقدم السيارة عبر باقة من التجهيزات مع قيمة سعرية تبدأ من 73.900 درهم.